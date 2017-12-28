Девушки выходят на передовую
Большинство конфликтов во время самых любимых праздников вспыхивает из-за представительниц прекрасного пола. Именно девушки - виновницы ссор и потасовок, возникающих во время застолья и отдыха, заявил полковник московской полиции Андрей Стрыгин.
Как правило, все происходит по одной и той же схеме: один человек, будучи навеселе, нечаянно толкает девушку, рядом с которой стоит такой же красавец подшофе, и пошло-поехало.
"Ты куда пошел, иди сюда!" - звучит вдогонку нахалу. Это горит как тополиный пух, "достаточно поднести спичку", чтобы заполыхало пламя, отметил полицейский, пишет "Подмосковье сегодня".
По его словам, разборки между молодыми людьми крайне редко начинаются по другим причинам.
Во время самих елочных мероприятий драки редко происходят. Однако во время новогодних праздников растет число бытовых конфликтов, когда праздновать собираются малознакомые люди.
К сожалению, не только "кулачными боями" опасны эти торжества. Здоровью и даже жизни людей угрожают многие детали праздника - от елки до стола.
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