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В поздравлении на имя президента США с Рождеством и наступающим Новым годом отмечается, что в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано для укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы.Развитие двусторонних отношений на основе взаимного уважения и равноправия позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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