В поздравлении российского лидера подчеркивается важность равноправия и взаимного уважения для отношений между странами

В поздравлении на имя президента США с Рождеством и наступающим Новым годом отмечается, что в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано для укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы.