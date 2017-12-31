Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Володин поздравил россиян с Новым годом

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Спикер Госдумы пожелал всем гражданам страны счастья, здоровья и благополучия

В своем поздравлении  Вячеслав Володин напомнил о главных достижениях и рубежах уходящего года. Российские Вооруженные силы успешно выполнили боевую задачу в Сирии и вернулись домой. Сплоченность общества помогла решить многие задачи по импортозамещению, что сделало возможным вывести экономику из рецессии, принять бюджет роста, повысить с нового года заработные платы и денежные пособия.

Наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и ответственным – это год, когда Россия выбирает президента. "От нас с вами зависит будущее страны. Вместе мы многое можем сделать", – сказал Володин.

В заключении спикер пожелал, чтобы Новый год принес радость и удачу, а все загаданное под бой курантов – непременно сбылось.
Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей