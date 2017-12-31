Володин поздравил россиян с Новым годом

Спикер Госдумы пожелал всем гражданам страны счастья, здоровья и благополучия

В своем поздравлении Вячеслав Володин напомнил о главных достижениях и рубежах уходящего года. Российские Вооруженные силы успешно выполнили боевую задачу в Сирии и вернулись домой. Сплоченность общества помогла решить многие задачи по импортозамещению, что сделало возможным вывести экономику из рецессии, принять бюджет роста, повысить с нового года заработные платы и денежные пособия.

Наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и ответственным – это год, когда Россия выбирает президента. "От нас с вами зависит будущее страны. Вместе мы многое можем сделать", – сказал Володин.

В заключении спикер пожелал, чтобы Новый год принес радость и удачу, а все загаданное под бой курантов – непременно сбылось.