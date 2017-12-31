Путин тепло поздравил россиян с Новым годом
В традиционном новогоднем телеобращении Владимир Путин пожелал россиянам перемен к лучшему и поблагодарил их за веру в Родину.
"Новый год у нас - это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", - сказал президент.
Он пожелал, чтобы в наступающем году в жизни каждого произошли перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались и радовали дети, чтобы людям сопутствовали доверие и взаимопонимание.
"Где бы мы ни находились - за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, - нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров", - сказал далее Путин.И завершил свое поздравление так: "Мира и процветания нашей великой России - нашей любимой и единственной! Будьте счастливы! С праздником вас - с Новым, 2018 годом!"
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