Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин тепло поздравил россиян с Новым годом

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент призвал сказать друг другу самые важные слова, простить ошибки, обнять, признаться в любви и согреть теплотой

В традиционном новогоднем телеобращении Владимир Путин пожелал россиянам перемен к лучшему и поблагодарил их за веру в Родину.

"Новый год у нас - это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", - сказал президент.

Он пожелал, чтобы в наступающем году в жизни каждого произошли перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались и радовали дети, чтобы людям сопутствовали доверие и взаимопонимание.

"Где бы мы ни находились - за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, - нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров", - сказал далее Путин.

И завершил свое поздравление так: "Мира и процветания нашей великой России - нашей любимой и единственной! Будьте счастливы! С праздником вас - с Новым, 2018 годом!"
Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей