Югу России предрекли десятилетнее похолодание
"Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет десятилетний период похолодания", - рассказал РИА Новости председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.
Предвестники похолодания можно было наблюдать в последние несколько лет. Академик перечислил их. Продолжительность ледостава на Каспии и Азове в экстремально холодных 2007 и 2012 годах достигала 50-80 дней. Лед на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе последние годы держится с декабря до начала марта, хотя раньше, как правило, появлялся только в самом холодном месяце - феврале.
Весны тоже стали необычно прохладными. "В первом полугодии 2017 года температура была ниже климатической нормы. Дождливая погода привела к поздней вегетации, из-за чего был неурожай плодовых культур - ранние фрукты подгнивали, а большинство плодов не успели налиться", - отметил Матишов.В целом, подвел итог академик, климатические аномалии вызывают сокращение уловов рыбы, уменьшение урожая, препятствуют судоходству. Следует учитывать это при проведении сельскохозяйственных работ.
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