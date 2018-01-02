Москвичам советуют не выкладывать в соцсетях заграничные фото
"Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица", - предупредил сотрудник московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин.
Предупреждение связано с тем, что пик квартирных краж в столице приходится на новогодние каникулы, когда многие горожане на длительный срок покидают свои квартиры, уезжая в отпуск, пишет "Интерфакс".В качестве мер предосторожности в Росгвардии рекомендуют запереть перед отъездом все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру или датчик с мигающим маячком для отпугивания потенциальных воров, а также переписать в специальный блокнот все имеющиеся в квартире ценности, чтобы их можно было идентифицировать в случае кражи.
Было бы также полезным наладить хорошие отношения с соседями, чтобы на время долгого отсутствия они могли присмотреть за вашей квартирой.
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