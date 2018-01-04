Латвия выгоняет из страны семью российских журналистов
Ольга Курлаева, работающая в компании ВГТРК, должна покинуть Латвию в течение 24 часов по обвинению в угрозе национальной безопасности, сообщил сегодня телеканал "Россия 24".
"Она задержана в порядке миграционного закона Латвии. Сейчас в отношении нее производятся процессуальные действия. Она была включена в список нежелательных лиц для въезда на территорию Латвии", - приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря Государственной службы пограничной охраны Кристине Петерсоне.Сама Курлаева говорит, что два дня назад ей разрешили остаться в стране, однако в четверг вышло постановление, "очень удивившее" сотрудников погранслужбы. "Будет выдворение, причины пока неизвестны. Сказали, что такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", - добавила корреспондент ВГТРК.
Накануне из Латвии был депортирован ее муж, журналист ТВЦ Анатолий Курлаев. Сообщалось, что он попал в список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию балтийской республики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение о высылке супругов Курлаевых, назвала этот шаг прямым и грубым нарушением Латвией международно-правовых обязательств в сфере обеспечения свободы слова, немыслимым для демократического общества."Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов", - пообещала Захарова.
Латвийские власти давно практикуют черные списки лиц, которым запрещен въезд в страну. И хотя списки эти не публикуются, известно, что в них попали популярные российские исполнители Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Валерия, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Дмитрий Певцов, а также протодиакон Андрей Кураев.
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