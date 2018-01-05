Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Instagram заблокировал страницу Ботсада МГУ

Фото: Александр Щербак/ТАСС
По словам директора "Аптекарского огорода", блокировка произошла без предупреждений и без всяких на то оснований

"Потом они затребовали всяческие юридические документы на Ботанический сад. Но мы - структурное подразделение МГУ, мы не юридическое лицо и не коммерческая компания. У нас нет никаких таких специальных документов. Есть устав МГУ, но он есть в открытом доступе", - прокомментировал случившееся РИА Новости директор сада  "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

По его словам, на странице сада в Instagram "не появлялся ни один рекламный пост за много тысяч объявлений", весь контент является культурным и научно-образовательным.

Блокировка аккаунта, у которого почти 300 тысяч подписчиков, произошла во время проведения фестиваля "Тропическая зима".

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей