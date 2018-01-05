Instagram заблокировал страницу Ботсада МГУ

По словам директора "Аптекарского огорода", блокировка произошла без предупреждений и без всяких на то оснований

"Потом они затребовали всяческие юридические документы на Ботанический сад. Но мы - структурное подразделение МГУ, мы не юридическое лицо и не коммерческая компания. У нас нет никаких таких специальных документов. Есть устав МГУ, но он есть в открытом доступе", - прокомментировал случившееся РИА Новости директор сада "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

По его словам, на странице сада в Instagram "не появлялся ни один рекламный пост за много тысяч объявлений", весь контент является культурным и научно-образовательным.

Блокировка аккаунта, у которого почти 300 тысяч подписчиков, произошла во время проведения фестиваля "Тропическая зима".

