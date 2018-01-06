Агент "Бронос" четыре года передавал информацию сотрудникам Госбезопасности

Правительственный центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы обвинил знаменитого литовского актера Донатаса Баниониса и главного дирижера Литовского камерного оркестра Саулюса Сондецкиса в том, что в советское время они были агентами КГБ. Оба они уже умерли: Банионис в 2014 году, Сондецкис – в 2016-м.

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Издание Zmones пишет, ссылаясь на документы центра, что КГБ завербовал Баниониса под именем "Бронос" в октябре 1970 года "из-за наличия личных и деловых контактов с литовцами за рубежом".

В основном, по информации Центра исследования геноцида, Банионис передавал КГБ сведения о литовцах, проживающих в США. В 1974 году, в связи с избранием депутатом Верховного совета Литовской ССР, его исключили из агентурной сети.

Народный артист СССР Донатас Банионис сыграл более ста ролей в театре, кино и на телевидении, в том числе в культовых советских фильмах "Солярис", "Мертвый сезон", "Бегство мистера Мак-Кинли", "Вооружен и очень опасен", "Приключения принца Флоризеля".