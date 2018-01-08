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Наступивший Год Собаки принесет бизнесу новые испытания, считает таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
"Из-за нестабильности рубля малый бизнес будет развиваться медленно, и многие попросту не захотят вкладываться, боясь обвала рубля. Люди будут держаться за то, что есть. Резкого скачка в экономике тоже не стоит ждать. Но несмотря на весь кризис, люди продолжат работать. Все стараются держаться за свой бизнес", - начала она.
По словам ясновидящей, бизнесмены смогут приспособиться к экономической обстановке в стране.
"Когда человек находится долго в какой то ситуации, то сначала он мечется, потом его накрывает страх, а вот потом происходит адаптация. Адаптация становиться нормальным состоянием. К слову "нормальным" мы еще не подойдем в 2018 году, но все же значительно приблизимся. Экономика и бизнес начнут прорастать корешками, и люди подстроятся под новые правила игры", - полагает таролог.
Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба
Абравитова
отметила, что тем, кто хочет открыть свое дело, возможно, стоит
рискнуть. "Но рекомендую не бросаться в омут с головой и не пускаться в
аферы. Сначала осмотритесь, прощупайте и взвесьте все "за" и "против".
Те, кто уже ведет свой бизнес 2-3 года - не сдавайтесь. Продолжайте
развивать начатое, тяжелые моменты постепенно будут отступать: корабль
возьмет правильное направление, и ваш бизнес войдет в нормальную колею.
Понятно, что год непростой, но если вы сдадитесь, то дверцы могут
закрыться и вы уже не сможете продолжить или вообще что-либо открыть", -
посоветовала ясновидящая.
"Лучше переждать в таком не очень экспрессивном состоянии, но у вас все же есть синица в руках. А за журавлем вы еще успеете взлететь", - заключила Марианна.
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