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СМИ: Бензин топливных гигантов разорит

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
В соцсетях призвали отказаться от заправки автомобилей у известных компаний

Зимние каникулы остались позади. За это время в нашей стране произошло немало интересного. В одном ее крае решили оставить крупных бензиновых владельцев без выручки, в другом, опасаясь вспышки страшной болезни, начали делать прививки. Об этом и многом другом - в традиционном будничном обзоре региональных СМИ на "Утре".

Не заправляйте машины на определенных АЗС, призвал автолюбителей житель Ставрополья. Свой клич он объяснил ростом цен на бензин. По словам мужчины, "скоро 1 литр будет стоить 50 рублей", цитирует Newstracker.ru запись в соцсети одной из местных групп. Два месяца не нужно "покупать топливо на заправке крупнейшего поставщика", и тому придется снизить стоимость бензина, а потом и другие компании это сделают, выразил уверенность ставропольчанин.

Подготовка к сезонной кампании по вакцинации против клещевого энцефалита полным ходом идёт в хабаровских поликлиниках. Она состоится в январе - феврале, сообщает Vostokmedia.com. А в прошлом году ее проводили в сентябре. Горожане могут получить вакцину бесплатно, для чего потребуется полис обязательного медицинского страхования.

В деятельности компании "Мясоптицекомбинат "Каневской" во время проверки Управлением МЧС РФ по Краснодарскому краю обнаружено множество нарушений, приводит данные Rostovgazeta.ru. Нет автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют ящики пожарных кранов и выявлены десятки других важных недостатков.

Производство на Горьковском автомобильном заводе, на котором Владимир Путин объявил об участии в выборах президента РФ, приостановлено до 20 января. Об этом рассказали Newsnn.ru в пресс-службе предприятия. А пока там будут модернизировать конвейеры и других производственных комплексов для развития производства новых моделей автомобилей семейства Next.

Во время новогодних праздников количество пожаров в Подмосковье сократилось почти в два раза, передает "Подмосковье сегодня". Также в регионе не зарегистрировано ни одного несчастного случая на воде. Снизить показатель удалось благодаря масштабной профилактической работе.

Первое место в России по количеству преступлений, совершенных пьяными, заняла Башкирия. За 11 месяцев прошлого года таковых в регионе насчитано 14 тыс. 67, пишет Mkset.ru. На втором месте Кемеровская область (12 тыс. 471), на третьем - Свердловская (11 тыс. 910).

Как снизить опасность на дорогах во время езды после праздников, рассказали водителям сотрудники "скорой помощи" и ГИБДД. На федеральной автодороге Тюмень - Омск прошел флешмоб, информирует Nashgorod.ru. Особое внимание уделили водителям, перемещающимся на дальние расстояния, - им напомнили о важности частых остановок для отдыха.

В начале нового года по традиции приходят и новые цены. Gorod55.ru предупреждает о подорожаниях в омском регионе в 2018 году. К примеру, за электроэнергию придется платить больше в среднем на 5% и на столько же увеличатся с июля тарифы на водоотведение.

Пожилые супруги - любители морских прогулок из Екатеринбурга - в 1997 г. купили яхту и все это время мечтали о большом путешествии, отмечает Tagilcity.ru. А отправились в кругосветку в 2014-м, надеясь вернуться домой через год, но путешествие затянулось до 2017-го. За это время 60-летние муж и жена насладились видами океана, попали в плен к индийским военным и прошли через сильный шторм.

С 1 января в Удмуртии родились 166 мальчиков и 149 девочек. Все дети появились на свет здоровыми. А в новогоднюю ночь родились 11 детей. Среди них 5 пар двойняшек. С этого года жителям республики будут выдавать ежемесячное пособие на первого ребенка, напоминает Udm-info.ru.

Олеся БЕРЕЗКИНА
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