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Роботы заменят стриптизерш

Фото: GLOBAL LOOK press/Gene Blevins
Машины ворвутся в интимную сферу жизни человека

Будущее стриптиза под угрозой. Скоро на шесте не останется ни одной живой девушки, а вместо них будут выступать бездушные роботы.

В Лас-Вегасе на выставке инновационных изобретений мира показали киборгов, которые удовлетворят сексуальные желания всего человечества, пишет "Российский Диалог". Специально запрограммированные устройства назвали R2DoubleD и TripleCPU.

Компания из Лондона, разработавшая их, подчеркнула, что в будущем человек не сможет обходиться без помощи роботов не только в быту, но и в сексуальной сфере.

Через несколько лет такие устройства заменят девушек в стриптиз-клубах по всему миру. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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