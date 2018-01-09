Машины ворвутся в интимную сферу жизни человека

Будущее стриптиза под угрозой. Скоро на шесте не останется ни одной живой девушки, а вместо них будут выступать бездушные роботы.

В Лас-Вегасе на выставке инновационных изобретений мира показали киборгов, которые удовлетворят сексуальные желания всего человечества, пишет "Российский Диалог". Специально запрограммированные устройства назвали R2DoubleD и TripleCPU.

Компания из Лондона, разработавшая их, подчеркнула, что в будущем человек не сможет обходиться без помощи роботов не только в быту, но и в сексуальной сфере.

Через несколько лет такие устройства заменят девушек в стриптиз-клубах по всему миру.