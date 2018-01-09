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Умерла главная женщина Михаила Круга

Михаил Круг. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Primak
Мама русского барда ушла из жизни на 81-м году

В Твери 9 января скончалась Зоя Воробьева - мать певца Михаила Круга. Ей было 80 лет.

По словам дочери Ольги Медведевой, 7 января у пожилой женщины случился инфаркт. На следующий день ее самочувствие опасений не вызывало, но утром 9 января она скоропостижно скончалась, пишет "Комсомольская правда".

"9 января в 9 утра её не стало. Сердце останавливалось три раза. В третий раз его запустить не удалось", - сказала Ольга.

Зою Воробьеву похоронят рядом с сыном на кладбище в Твери.

Михаил Круг погиб в 2002 г. в результате нападения на свой дом. Несколько песен Круг посвятил своей матери: "Здравствуй, мама!", "Письмо маме" и "Пусти меня ты, мама".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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