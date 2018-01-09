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Оперный певец Александр Ведерников умер на 91-м году жизни. Его гибель подтвердили в пресс-атташе Большого театра, передает ТАСС.
"О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников", - сказала представитель театра Катерина Новикова.
Александр Ведерников был солистом Большого театра с 1958 по 1990 год. Многие называли его "Золотым басом России". С 2008 года стал художественным руководителем театра "Русская опера" в Москве. За свою жизнь он записал больше 30 дисков с романсами, песнями и ариями.
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