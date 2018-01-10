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Аэропорт Нью-Йорка устроил пассажирам настоящий ад

В числе тысяч несчастных его пережили и наши соотечественники

Российская журналистка Наталья Славина, работающая собственным корреспондентом ТАСС в Нью-Йорке, рассказала в Facebook о коллапсе в аэропортах Нью-Йорка и Нью-Джерси. Официальный представитель МИД Мария Захарова распространила эту информацию через свою страницу в соцсетях.

"По два часа надо ждать, чтоб дали ворота для приземлившегося самолета, после чего начинается настоящий ужас - многочасовое стояние на таможенный и паспортный контроль - еще 3-4 часа. Очередь давно уже вышла за лабиринт-ограждения, извивается бесконечной змеищей и еле-еле ползет... Но, что характерно, люди - американцы - не пикнут, ни слова не скажут, никакого возмущения. Стоят и ждут беспросветно, с плачущими бессонными детьми на руках, старые, больные, любые. Никто не стонет и не жалуется. Откуда столько терпения в людях?"

По словам журналистки, двум семьям попыталась помочь сотрудница аэропорта, сократив время ожидания, однако коллеги американки выступили против ее действий:

"После полутора часов стояния - почти топтания на месте - нас и еще одну семью вдруг протолкнула на два часа вперед по очереди добрая сотрудница аэропорта. После этого на добрую тетеньку тут же накричали и настучали ее же коллеги за то, что оказывает преференции таким же, как и все остальные (ну и что, что дети, у всех дети)".

Помимо этих проблем появились новые: компания потеряла багаж и испортила коляску. В итоге с момента приземления самолета до выхода семьи Славиных из аэропорта прошло более шести часов:

"Итого: самолет приземлился в половине седьмого вечера, далеко за полночь - спустя почти шесть часов и по большой удаче - мы сели в такси. Дети никакие, уже не плачут, а хрипят и стонут, голодные и бессонные. Багажа нет. Коляску вываляли в грязи и ободрали крючки с рукояткой".

Наталья призвала не ругать Шереметьево, московские аэропорты, "Аэрофлот" и подобные компании.

Напомним, в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде был объявлен режим ЧС в связи с экстремальными погодными условиями.

Ранее, как пишет "Взгляд", директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, оказавшаяся одним из пассажиров, застрявших в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за снежной бури, пригрозила "Аэрофлоту" "звонком из правительства" за безобразную работу. 

Нелли ПЕТРОВА
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