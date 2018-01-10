Названа причина послепраздничной сонливости

Здоровье
- Рак косит жителей Севера
- Как вернуть форму после новогодних праздников
- Названы опасные последствия опьянения
Первая рабочая неделя после долгих новогодних праздников всегда тяжела для москвичей, а привычный режим сна вернется к ним только к выходным. Такое заявление сделал заведующий Центром медицины сна клинического санатория "Барвиха", профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.
В будни жители столицы встают примерно в 6:30 - 7:00, а в выходные около 10 часов утра. В Новый год же биологический ритм, по мнению Бузунова, смещается в среднем на 5 часов, так как все просыпаются уже около 12 часов дня. Таким образом, организм испытывает сильный стресс, передает агентство "Москва".
Профессор утверждает, что к привычному графику сна-бодрствования рядовые москвичи вернутся через 5 дней, то есть к концу рабочей недели.
"Адаптация обратно к нормальному графику занимает час в сутки, то есть если на пять часов сместились внутренние часы, в норму человек придет примерно через пять суток, а это фактически полная рабочая неделя", - сказал он.
По мнению Романа Бузунова именно поэтому первую неделю года "никто еще нормально не работает".
Вернуть привычный режим можно без серьезных последствий для организма, если часто пить воду и не спать днем.
"Ни в коем случае нельзя спать днем, даже если вы не доспали, лучше потерпеть и лечь спать в привычное время. Желательно употреблять около двух литров жидкости в день и дробно принимать легкую пищу", - добавил сомнолог.
Для улучшения общего состояния организма днем следует гулять не меньше 30 минут.
Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты
Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж