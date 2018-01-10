Названа причина послепраздничной сонливости

Торжества не проходят бесследно для организма

Первая рабочая неделя после долгих новогодних праздников всегда тяжела для москвичей, а привычный режим сна вернется к ним только к выходным. Такое заявление сделал заведующий Центром медицины сна клинического санатория "Барвиха", профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

В будни жители столицы встают примерно в 6:30 - 7:00, а в выходные около 10 часов утра. В Новый год же биологический ритм, по мнению Бузунова, смещается в среднем на 5 часов, так как все просыпаются уже около 12 часов дня. Таким образом, организм испытывает сильный стресс, передает агентство "Москва".

Профессор утверждает, что к привычному графику сна-бодрствования рядовые москвичи вернутся через 5 дней, то есть к концу рабочей недели.

"Адаптация обратно к нормальному графику занимает час в сутки, то есть если на пять часов сместились внутренние часы, в норму человек придет примерно через пять суток, а это фактически полная рабочая неделя", - сказал он.

По мнению Романа Бузунова именно поэтому первую неделю года "никто еще нормально не работает".

Вернуть привычный режим можно без серьезных последствий для организма, если часто пить воду и не спать днем.

"Ни в коем случае нельзя спать днем, даже если вы не доспали, лучше потерпеть и лечь спать в привычное время. Желательно употреблять около двух литров жидкости в день и дробно принимать легкую пищу", - добавил сомнолог.

Для улучшения общего состояния организма днем следует гулять не меньше 30 минут.