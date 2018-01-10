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За Новый год москвичи проели гигантские деньги

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Расходы выросли на 7% по сравнению с прошлым годом

В новогодние праздники москвичи спустили большие суммы на подарки своим близким и еду. В целом за новогодние праздники жители Москвы потратили 170 млрд руб., а в области - 65 млрд руб., подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Традиционно жители столицы в большом количестве скупали бытовую технику и электронику. Особым спросом пользовались ювелирные украшения. По сравнению с прошлым годом их приобрели вдвое больше, пишет "Российская газета".

При покупках в интернет-магазинах москвичи отдавали предпочтение смартфонам, умным часам и наушникам. Но не обошли вниманием и различные продукты питания, и готовую еду на праздничный стол. Покупки в Сети из-за своей простоты и отсутствия очередей становятся все более популярными. По данным АКИТ, сумма расходов в интернет-магазинах выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. В новогоднюю ночь в перерывах между готовкой и празднованием онлайн-покупки сделали около 7 миллионов человек.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте" сообщил о том, что с 30 декабря по 8 января торжественные мероприятия в столице посетили 10,5 миллионов человек. Люди стали больше времени проводить на улице, а не сидеть за столами.

"В эти новогодние дни москвичи как никогда активно принимали участие в праздничных мероприятиях в парках, на ВДНХ и площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", - написал глава города.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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