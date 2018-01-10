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Египетские курорты стали ближе

Фото: GLOBAL LOOK press
Авиарейсам в Каир дали зеленый свет

Россияне смогут отправиться прямым рейсом в Египет уже в последнем месяце календарной зимы.

В расписании аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово" появились маршруты в Каир с вылетом из Москвы 1 февраля. Рейсы выполнит авиакомпания EgyptAir по вторникам и четвергам в 15:30 по московскому времени. Еще один вылет запланирован на воскресенье в 17:50, пишет "Интерфакс".

Эта новость обрадовала русских туристов, так как до этого им приходилось добираться до пункта назначения со множеством пересадок. Наиболее быстрым маршрутом считался перелет с пересадкой в Турции.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в 2015 г. после теракта в самолете Airbus A321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли 224 человека.

Президент России Владимир Путин 2 января разрешил возобновить авиаперевозки в Каир.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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