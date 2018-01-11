СМИ: Тарифы на услуги ЖКХ снизятся

В 2018 году подешевеют отопление и горячая вода

За счет чего произойдет уменьшение квартплаты в Нижнем Новгороде, почему жители Тюмени заплатят за квартиры намного больше прежнего, какие специалисты могут рассчитывать на повышение зарплаты в Подмосковье, чем порадовали дальневосточные рыбаки, что подорожало за первую неделю нового года на Ставрополье, сколько дорог отремонтируют в Ростове в 2018 г., можно узнать из традиционного обзора региональной прессы на "Утре".

Некоторые тарифы ЖКХ обойдутся жителям Нижегородской области дешевле, чем прежде. Такая возможность появится благодаря тому, что рост платы граждан за коммунальные услуги в 2018 г. будет ниже, поясняет Newsnn.ru. Впервые за последние несколько лет он будет не больше 3,9%.

Тем временем тюменцы получат квитанции об уплате имущественных налогов за 2018 г. уже с новыми, намного большими суммами, чем ранее, предупреждает Nashgorod.ru. И для некоторых размер сбора увеличится на 200% и выше.

Зарплаты бюджетников, и не только, в этом году должны вырасти, в том числе и в Московской области. При этом более ощутимую прибавку могут получить особо ценные кадры. Это коснется, скорее всего, как рассказал эксперт "Подмосковью сегодня", IT-специалистов (им предсказывают повышение доходов на 15%), работников сферы маркетинга и рекламы (7-10%), а также торговых работников.

За ушедший год российские рыбопромышленники добыли почти 4,8 млн т водных биоресурсов - на 2% больше, чем в 2016-м, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства. По объему вылова за 25 лет это рекорд.

На Ставрополье за неделю подорожали картофель, рис, огурцы и помидоры, приводит Newstracker.ru данные Ставропольстата. Цены поднялись соответственно на 5,4%, 2,5%, 10,4% и 8,4%. Репчатый лук подорожал на 3,1%, а морковь - на 6,9%.

Ростов обязался в наступившем году отремонтировать более 40 дорог, 110 с лишним километров. На нескольких объектах проведут работы по усилению основания проезжей части. В 2017 г., напоминает Rostovgazeta.ru, в городе отремонтировали свыше 1,5 млн кв. м дорог.

А жителям Башкирии спишут долги по налогам - ни много ни мало более 600 млн рублей. Это коснется задолженности, образовавшейся на 1 января 2015 г., а также задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку, отмечает Mkset.ru. Списаны будут только начисления до 2013 г. включительно, притом что все начисления за 2014-2016 гг. должны быть выплачены.

Пенсионный фонд отказывает в назначении пенсии некоторым омичам. Это связано с нехваткой баллов, поясняет Gorod55.ru. Такие случаи единичные, но на них обратили внимание. Чтобы не было препятствий при назначении пенсии, сегодня человек должен иметь 13,8 балла и стаж 9 лет.

Высокопоставленный полицейский Сухого Лога стал фигурантом одновременно двух уголовных дел, пишет Tagilcity.ru . Его подозревают в присвоении бензина, выделяемого для служебных нужд. А еще полковник, расслабившись на отдыхе с друзьями, стал стрелять в воздух из служебного пистолета и угодил под статью "Превышение должностных полномочий".

Центры оказания помощи бизнесу создадут в Удмуртии. Будут предоставляться ряд услуг ФНС, Росреестра, Росимущества, кредитных организаций и т.д. - всего 27 видов, уточняет Udm-info.ru.