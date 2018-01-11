Московское метро расширится через 2 года

В проходке находится уже 80 километров тоннелей

Строительство московского метро идет в высоком темпе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас возводится около 80 километров тоннелей, а на стройплощадках заняты до 50 тысяч рабочих, инженеров и проектировщиков, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"Только на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро одновременно работают семь щитов", - отметил чиновник.

В работах задействованы 33 тоннелепроходческих механизированных комплекса.

Уже скоро москвичи воспользуются первым участком Большой кольцевой линией метро от "Петровского парка" до "Делового центра". Марат Хуснуллин утверждает, что в 2018 г. в эксплуатацию введут также несколько станций на участке от "Рубцовской" до "Нижегородской", а в 2019-2020 гг. на новой кольцевой линии появятся еще три остановки - "Шереметьевская", "Стромынка" и "Ржевская".