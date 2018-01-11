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Деревенские девушки более продвинуты в сексе

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Половая жизнь на селе бьет ключом

Девушки из деревень лишаются девственности на год раньше городских сверстниц. К такому выводу пришли ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний в США. Статья опубликована на сайте организации.

В исследовании приняли участие 10 тысяч американок в возрасте от 18 до 44 лет. Эксперты изучили их медицинские карты.

Оказалось, что девушки из сельских районов начинают заниматься сексом в 16 лет, а городские на год позже. При этом у 80% деревенских первый раз случился до 18 лет.

Кроме того, сельские женщины рожают намного чаще. Около 50% из них имеет от двух и более детей. Между тем городские предпочитают завести одного ребенка или максимум двух.

Ученые также отметили, что в деревне к выбору метода контрацепции относятся более разумно. Они чаще всего используют контрацептивную стерилизацию или внутриматочную спираль. Эти методы на сегодняшний день являются наиболее эффективными в борьбе с нежелательной беременностью.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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