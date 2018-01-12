Путь в Египет открыт

Туристическое ведомство разъяснило россиянам свою позицию

Ростуризм опроверг появившуюся 12 января информацию о запрете продажи туров россиянам во все города Египта, кроме Каира.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о якобы имеющем место запрете Федерального агентства по туризму на реализацию туроператорами туров в любые города Арабской Республики Египет, кроме Каира, Ростуризм обращает внимание туристов и участников рынка на то, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

В соответствии с Указом президента Владимира Путина от 2 января 2018 г. туроператоры могут формировать туры в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром, напомнили в ростуризме.

В пятницу, 12 января, "Ведомости" сообщили со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира.

