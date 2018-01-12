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Нижнее белье Елизаветы II стало яблоком раздора

Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua
Всплыли интимные подробности жизни королевы Великобритании

Елизавета II отказалась от поставщика бренда нижнего белья Rigby & Peller, которые одевали ее и весь королевский двор на протяжении 57 лет.

Причиной такого решения стало неподобающее поведение бывшей владелицы компании Джун Кентон. Она написала книгу о тайных подробностях жизни королевы. Так, Джун подробно рассказала, какое нижнее белье выбирала Елизавета II и как она его примеряла. Кроме того, она сообщила о малоизвестных подробностях жизни сестры королевы принцессы Маргарет и принцессы Дианы, пишет Daily Mail.

Свои мемуары Кентон опубликовала в 2016 году. Компанию Rigby & Peller она вместе с мужем приобрела за £20 тыс. в 1982 г., но уже в 2011-м они продали свой бренд бельгийской организации за £8 миллионов.

Между тем королевская жизнь не такая легкая, как кажется. Елизавета II призналась, что носить корону, которая весит около 1,3 кг, очень тяжело. По ее словам, во время обращений к гражданам с важной речью нельзя подглядывать в листок с текстом, так как шея может сломаться под тяжестью короны. Однако она отметила, что такие атрибуты являются неотъемлемой частью жизни королевы, передает The Guardian.

Елизавета II взошла на трон в феврале 1952 года. В этом году ей исполнится 92 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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