Вписка закончилась комой 12-летней отличницы

В крови девочки нашли смертельную дозу спиртного

В Барнауле несовершеннолетняя школьница впала в алкогольную кому после вечеринки.

Девочка пришла к друзьям на вписку, но не рассчитала объем выпитого. Ей стало плохо, и врачи вызванной "скорой" немедленно привезли несчастную гуляку в больницу, где она впала в кому. В крови школьницы обнаружили 6,7 промилле алкоголя. При этом доза больше 5 промилле даже для взрослого человека чаще всего заканчивается смертельным исходом, пишет Life.ru.

Родители сильно удивились, узнав об этом. По их словам, девочка учится на отлично и всегда помогает по хозяйству. Мать уверена, что дочь напоили специально, чтобы выложить видео в группы в социальных сетях. Она нашла переписку, в которой подруги школьницы рассказывали ей, где купить алкоголь и какую марку предпочитает каждый гость.

Девочка провела в коме 11 часов. Сейчас ее жизнь вне опасности.

Следственный комитет России по Алтайскому краю расследует все подробности произошедшего.