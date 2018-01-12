Вписка закончилась комой 12-летней отличницы

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В Барнауле несовершеннолетняя школьница впала в алкогольную кому после вечеринки.
Девочка пришла к друзьям на вписку, но не рассчитала объем выпитого. Ей стало плохо, и врачи вызванной "скорой" немедленно привезли несчастную гуляку в больницу, где она впала в кому. В крови школьницы обнаружили 6,7 промилле алкоголя. При этом доза больше 5 промилле даже для взрослого человека чаще всего заканчивается смертельным исходом, пишет Life.ru.
Родители сильно удивились, узнав об этом. По их словам, девочка учится на отлично и всегда помогает по хозяйству. Мать уверена, что дочь напоили специально, чтобы выложить видео в группы в социальных сетях. Она нашла переписку, в которой подруги школьницы рассказывали ей, где купить алкоголь и какую марку предпочитает каждый гость.
Девочка провела в коме 11 часов. Сейчас ее жизнь вне опасности.
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