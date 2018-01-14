Госдума перезапустила собственное телевидение

Основной упор в обновленном ТВ сделан на прикладном аспекте

Государственная дума перезапустила собственное телевидение. Новым форматом вместо соответствующего отдела в думском аппарате отныне занимается автономная некоммерческая организация "Парламентское телевидение". Новая организация получила статус СМИ.

Передача, которая выходит в эфир по воскресеньям на телеканале "Россия 24", поменяла студию и ведущего – им стал бывший журналист "Москвы 24" Наиль Губаев.

Первый обновленный выпуск программы вышел в эфир сегодня, 14 января. Ключевыми темами в нем стали работа Госдумы над решением проблем обманутых дольщиков, запрет контактной притравки, инициативы президента Владимира Путина о продлении программ маткапитала и введении пособий на первого ребенка.

Основной упор в обновленном ТВ сделан на прикладном аспекте, авторы канала теперь разъясняют, как те или иные инициативы реально меняют жизнь людей.

По словам шеф-редактора "Парламентского часа" Николая Захарова, она стала более динамичной и теперь рассказывает о важных инициативах Госдумы. Кроме "Парламентского часа" готовятся и другие программы, основная цель которых - разъяснить деятельность нижней палаты максимально доступным для простых россиян языком.

Решение о создании "Парламентского телевидения" в виде отдельного СМИ было принято Госдумой в конце июля 2017 года. Его работу курирует наблюдательный совет во главе с вице-спикером нижней палаты Петром Толстым.