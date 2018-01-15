Церемония прощания с актером состоялась в Театре сатиры

Проститься с Михаилом Державиным пришли около 300 человек и в основном люди, выросшие на его творчестве.

В зале, где в центре стоял гроб в окружении цветов, стояли "глушилки". Поэтому репортеры буквально убегали со сцены, чтобы передать свои сообщения в редакцию, пишут "Дни.ру".







На церемонию пришло много российских звезд. Среди них был писатель Аркадий Инин, музыкант Леон Оганезов, кинорежиссер Борис Грачевский, актриса Вера Алентова и телеведущий Андрей Малахов.





Юморист Владимир Винокур во время прощания с трудом сдерживал слезы.

"Миша был человеком жизнелюбивым, светлым, добрым, с большим чувством юмора. И сегодня худшая роль в его жизни. Мы были знакомы и дружили семьями 45 лет. Для меня его уход - личное горе", - сказал он.





Проводить в последний путь пришла бывшая ведущая советского капустника "Кабачок "13 стульев" Наталья Селезнева. Она призналась, что их с Державиным связывал не только юмор, но и сильная любовь.

"Так стыдно про это говорить сегодня, но мы с Мишей очень сильно любили друг друга", - добавила актриса.





Панихиду провела актриса Театры сатиры Алена Яковлева, которая прочитала телеграммы с соболезнованиями от президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец - ведущий актер Театра имени Вахтангова.

Державин родился в 1936 году. Окончив Театральное училище имени Щукина, с 1959 г. он работал в Московском театре имени Ленинского комсомола. В 1967 г. перешел в Театр на Малой Бронной, а с 1968 г. служил в Московском театре сатиры.

Десятки ролей сыграл Державин. Известность ему как театральному актеру принесла главная роль - Бубуса - в спектакле "Опасный возраст". Среди самых известных его работ - Джордж в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".