В Крыму литр автомобильного топлива влетает далеко не в копеечку

Время летит быстро, не успеем оглянуться, как зима закончится, а там и лето не за горами. Поэтому тем, кто отправится позагорать на берега морей в России на собственных машинах, стоит задуматься о "корме" для железных коней. А цены на бензин по пути на юг уже сейчас кусаются. Об этом и многом другом - в традиционном обзоре региональной отечественной прессы на "Утре".

На заправочных станциях Ростова-на-Дону средняя стоимость 1 л бензина марки Аи-92 в начале января составила 39,30 руб., то есть поднялась на 3,13 руб., констатирует Rostovgazeta.ru. Литр Аи-95 в 2018 г. подорожал до 42,56 руб., на 3,05 руб. больше, чем год назад. Больше всего в Южном федеральном округе стоил 1 л бензина марки Аи-98 в Симферополе - 50,64 рубля.

Первые в наступившем году тренировочные полеты истребителей прошли в Приморье, сообщает Vostokmedia.com. При этом экипажи выполнили в небе комплекс элементов боевой подготовки. Особое внимание было уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров.

За 11 месяцев прошлого года уровень смертности от туберкулеза в Московской области снизился на 25%, пишет "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава. За это время данный показатель в регионе составил 2,4 на 100 тысяч населения, причем в среднем по ЦФО он равен 2,7, а по России - 6,3.

Туристов не отпугнет из Ставрополья курортный сбор. Его средства, полученные уже в 2018 г., по словам главы края, которые приводит Newstracker.ru, будут направлены на обустройство курортов и приведение их в порядок.

Неизвестный мужчина с предметом, похожим на нож, в руках ворвался в офис микрофинансовой организации в одном из районов Нижнего Новгорода, рассказал источник Newsnn.ru. Налетчик похитил 22 тыс. руб. и скрылся. На месте ЧП работает полиция.

Сильная вспышка над Татарстаном, которую заметили в ночь на 7 января 2018 г., оказалась результатом сгоревшего в атмосфере метеороида, поясняет Inkazan.ru, опираясь на сведения центра изучения околоземных объектов NASA. Яркий метеор влетел в атмосферу со скоростью 21 км/секунду.



За хищение денег у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева осужден его адвокат. В мошенничестве, передает Mkset.ru, он обвиняется не один - под суд попал и его коллега, а третий юрист успел сбежать за границу, и санкция на его арест выдана заочно.

Безработный житель Тюмени прописал в своей квартире 47 выходцев из одной страны СНГ. За это иностранцы платили ему. При этом они знали, что жить по данному адресу не будут. Хозяина "резиновой" квартиры, предупреждает Nashgorod.ru, могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. руб. или отправить в тюрьму на 3 года.

Родные погибшего при столкновении автобуса с инкассаторской машиной мужчины добились компенсаций через суд. Теперь им должны выплатить более чем 1,5 млн рублей. Авария произошла в ноябре 2016 г. на дороге Омск - Муромцево - Седельниково, напоминает Gorod55.ru. В результате погибли оба водителя и 3 пассажира.

Трагедией закончился новогодний корпоратив коммунальщиков в Краснотурьинске. Электрика несколько раз переехал автомобилем пьяный коллега-скандалист, которого он пытался успокоить, уточняет Tagilcity.ru. Несколько мужчин подбежали к машине, разбили стекло и вытащили неадекватного водителя.

В сарапульской школе состоялся бал в традициях XIX века. В этом году, отмечает Udm-info.ru, мероприятие стало благотворительным. Приглашенные бизнесмены и руководители предприятий могли внести пожертвования, которые администрация школы собирается потратить на покупку люстры в большой зал учебного заведения.