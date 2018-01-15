Москвичи переедут из пятиэтажек благодаря метро

Строительство новой линии метрополитена подарило жителям города новоселье

Расселение пятиэтажек в столичном районе Хорошево-Мневники связано со строительством новой линии метрополитена в рамках Третьего пересадочного контура, а не с программой реновации. Это пояснил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Чиновник рассказал, что в районе будет проложен западный участок нового кольца, в результате чего откроется движение от станции "Хорошевская" до "Нижних Мневников" через проектируемую здесь станцию "Народного Ополчения".

"По проекту планировки этой территории планируется снести четыре дома, в том числе два дома по адресам: проспект Маршала Жукова, дом 20, корпус 1 и проспект Маршала Жукова, дом 22, корпус 2. В установленный срок жителям этих домов для переезда предоставлен дом, построенный в рамках программы жилищного строительства города", - уточнил Левкин.

Новые квартиры переселенцы получат в этом же районе - в доме номер 60 на Карамышевской набережной. Это всего в полутора километрах от их старого места жительства. Это жилье современное, комнат дадут столько же, сколько и было, а вот метраж у всех увеличится процентов на 20.

Понятно, что переезд - процесс сложный, не все жильцы сносимых домов собирались сейчас играть новоселье. Однако 80% семей уже дали на это свое согласие, многие из них уже переехали.

Надо отметить, что два дома из четырех, которые потребовалось снести ради новой линии метро, вошли ранее в программу реновации. Поскольку сейчас власти могут предоставить квартиры, отличающиеся от стандартов жилья, установленных по программе реновации, переселенцы получат компенсацию в размере 300-500 тыс. руб., сообщил Левкин. Кроме того, всем жильцам компенсируют расходы на установку телефона, регистрацию договора в ЕГРН, дадут транспорт для переезда, а также грузчиков. Если же новоселы обнаружат в новых квартирах недоделки, их также оперативно бесплатно устранят.

Третий пересадочный контур московского метро, или Большая кольцевая линия, подразумевает строительство новой линии метрополитена протяженностью более 60 км, на котором разместится 31 станция. Движение на первом участке - от "Делового центра" до "Петровского парка" - должно быть запущено в ближайшее время.​