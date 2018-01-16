Умер известный игрок КВН

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В Новосибирске 16 января умер Владимир Дуда - известный игрок КВН, капитан команды Новосибирского государственного университета.
О его смерти сообщила в Facebook известная телеведущая Татьяна Лазарева, которая в свое время была членом той же команды. "Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли", - написала она.
Владимир Дуда окончил механико-математический факультет НГУ.
Команда, за которую выступал Дуда с конца 1980-х по конец 1990-х, трижды становилась чемпионом высшей лиги КВН, напомнила "Газета.ру".
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