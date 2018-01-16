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Устроивший резню в Перми рос садистом

Фото: GLOBAL LOOK press
В свои 10 лет мальчишка жестоко избивал одноклассников

Страшная история о резне в школе Перми продолжает обрастать подробностями. О ней не говорит разве что ленивый. Так, стало известно, что один из напавших на детей и учительницу Лев Б. с самого детства проявлял насилие: жестоко избивал одноклассников. При этом его напарник Саша Б. - полная ему противоположность - был "старательным" и "уравновешенным" ребенком. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

По ее словам, первый раз Лев Б. отличился в 2012 году. Тогда он избил девочку и мальчиков. Родители пострадавших написали заявление в полицию, где его, еще 11-летнего, поставили на учет. 

"Спустя какое-то время папа Льва вместе с сыном отправился к психиатрам. Ребенку провели серьезное обследование и выдали справку, согласно которой Льву необходимо отдельное домашнее образование. То есть, по заключению медиков, мальчик не мог на тот момент находиться в школьном коллективе, а школа, согласно этому заключению, должна была присылать ему учителей на дом", - рассказала Денисова в интервью сайту газеты "Комсомольская правда". 

С этого времени Льва перевели на домашнее обучение. В школу он приходил только на аттестацию. Периодически подростка отправляли в психиатрическую лечебницу, в которой, увы, ему ничем не помогли. При этом какой у виновника резни диагноз - врачебная тайна, в которую школьных учителей не посвятили. 

Другое дело напарник Льва по резне Саша. Мальчик, как его охарактеризовала Денисова, тихий, спокойный и старательный. Как ребята подружились и почему решили совершить нападение на беззащитных детей, пока неизвестно. Следователи не разглашают деталей расследования. 

Марина МОНРО
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