Школы используют высокую явку на выборы президента для проведения референдумов

В столице решили совместить 2 голосования

В день президентских выборов, 18 марта, в Москве пройдет первый общешкольный референдум - голосование родителей, посвященное ключевым вопросам жизни конкретной школы.

Один из инициаторов проекта, депутат Мосгордумы Антон Молев, рассказал Агентству городских новостей "Москва", что проведение "школьного референдума" в один день с выборами президента поможет обеспечить высокую явку среди родителей. Он уточнил, что каждая школа самостоятельно определит круг вопросов для участников референдума.

Голосование даст возможность школам посоветоваться с родителями и учениками по спорным для администрации вопросам, получить максимально полную обратную связь, добавил Молев.



С инициативой провести "школьные референдумы" 18 марта выступил Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы 17 января.

Директора школ считают, что референдум поможет получить мнение родителей и учеников "из первых рук". На голосование могут быть вынесены вопросы о единой школьной форме, формате каникул, выборе второго иностранного языка, времени начала занятий в школе. Проголосовать смогут родители учеников данной школы и ученики, которым уже исполнилось 14 лет.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов поддержал идею проведения референдума и напомнил, что места для голосования на выборах размещаются в более чем в 2 тыс. зданий столичных школ.

