Песков разоткровенничался о личной жизни

Пресс-секретарь Путина рассказал, каково быть многодетным отцом

Пресс-секретарь президента России дал интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", выходящей на телеканале "Россия 1", в котором не только говорил о политике, но и поделился несколькими секретами личной жизни.

Рассуждая о совместимости своего сверхплотного графика работы с семейной жизнью, Песков отметил: "Теоретически нет, особенно еще и с женой, которая у меня. Потому что у нее график точно такой же, особенно сейчас, вот когда она занималась постановкой уже своего собственного шоу... Я ночью прихожу с работы, она ночью уезжает работать, потому что лед не так легко найти в Москве. Это тяжело, не хватает друг друга. Но, с другой стороны, так многие живут, практически все, сейчас все много работают". (Супруга Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, сейчас занята постановкой ледового шоу "Руслан и Людмила".)

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Песков подтвердил, что по большим праздникам жена дарит ему "в том числе" и часы. А вот сам он ей "давно ничего не дарил", признался он и пообещал в ближайшие дни "исправиться".

На вопрос, планируется ли пополнение в семье, отец пяти детей Песков ответил отрицательно: "Нет, у меня уже достаточно, у меня уже очень много детей. Я в этом плане внес свой вклад в решение демографической проблемы в нашей стране. Я считаю, что этого уже достаточно. Потом, ведь по мере того, как дети растут, множатся и проблемы, которые нужно решать".

Младший сын Пескова Мики, который учится в восьмом классе, назвал отца "достаточно строгим" и "читающим нравоучения по делу". На родительском собрании в школе Песков-старший последний раз побывал шесть лет назад, сына он воспитывает в основном по телефону. "Я еще не встаю утром, когда Мика уходит, а он чаще всего уже ложится спать, когда я возвращаюсь с работы. Поэтому у нас телефонное общение", - пояснил пресс-секретарь президента.

Он признался, что собрать всю семью вместе удается нечасто. "У нас редко все собираются, редко, когда все вместе, потому что младший сын и совсем старший сын - они не с нами живут. Но бывают все равно моменты, когда удается всем собраться, и это, наверное, самые счастливые и, к сожалению, очень короткие моменты", - поделился Песков.