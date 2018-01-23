Студент Бауманки планировал убийство месяц

Неразделенная любовь сделала из парня хладнокровного душегуба

Любовная история с ужасающим концом началась в марте 2017 г., когда 19-летняя студентка Татьяна сняла двухкомнатную квартиру вместе со своим молодым человеком. Уже летом она написала хозяину жилища о том, что поссорилась с бойфрендом и теперь будет жить одна.

Доходы девушки не позволяли платить за аренду самостоятельно. Она пригласила к себе подругу, но та в скором времени съехала. После этого Татьяна предложила снять маленькую комнату знакомому студенту Бауманки Артему, пишет "МК". Парень был из обеспеченной семьи, совмещал учебу с работой в крупной компьютерной фирме. Он часто разговаривал с папой о своих планах на будущее.

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"Артем заявил, что в его направлении диплом не важен, а важны профессиональные навыки. Хотел бросить учебу, жаловался, что институт угнетает", - сказал отец.

О своих личных переживаниях и проблемах юноша делился со своим братом, который посоветовал ему обратиться к психологу. Родителям, однако, Артем ничего не рассказывал.

Молодой человек задумал свое преступление в начале января. Причиной стала ревность к Татьяне. При этом юноша в Сети признался, что "был наркоманом", а первая мысль об убийстве посетила его в 5-м классе. В тот момент он хотел задушить друга проводом от зарядки, но не стал этого делать.

Уже в другой публикации Артем оставил координаты квартиры и попросил вызвать полицию.

Его друзья не обратили внимания на этот пост и позвонили в органы только через три часа, но уже было поздно, сообщает телеграмм-канал Mash.

По факту убийства девушки СК РФ уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство", сообщается на сайте ведомства.