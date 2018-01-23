Как зарабатывать больше

Раскрыты несколько простых способов повысить себе зарплату

Человек - существо, которому сколько ни создавай условий, ему все мало. Именно поэтому, сколько бы мы ни зарабатывали, нас все же посещают мысли, а как зарабатывать еще больше. И это совсем не плохо. Что делать, чтобы зарабатывать больше? "Утру" об этом рассказала директор по развитию агентства эффективного управления персоналом SLG Нурия Архипова.

Начнем, пожалуй, с денежной культуры. Вы когда-нибудь слышали различные поговорки и пословицы о деньгах? Например, "деньги к деньгам", "копейка рубль бережет", "деньги счет любят" и так далее. Часто пословицы говорят о деньгах в третьем лице, так будто это некое живое существо. По сути, есть в этом правда. К деньгам стоит относиться бережливо и даже в чем-то уважительно. Ведь они не с неба падают, а зарабатываются, как правило, тяжелым трудом. А еще часто говорят, что деньги не идут в тот дом, где с ними обращаются безрассудно. Опять-таки имеется в виду счет денег, и это важно. Для того, чтобы быть богатым и обеспеченным, в первую очередь необходимо научится обращаться с деньгами правильно.

Что делать здесь и сейчас для увеличения своих доходов? В любой ситуации, даже самой трудной, стоит придерживаться одного золотого правила. 20% от дохода всегда должны уходить в копилку под названием "НЕ ТРОГАТЬ! НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!". Это может быть вклад (идеальный вариант). Деньги в таком случае не просто лежат, а работают под процент. Очень часто я слышу от знакомых такую фразу: "У меня не настолько большая сумма, чтобы ее держать в банке". И это повторяется из раза в раз. Проходят месяцы и даже годы, и люди, которые зарабатывают довольно внушительные суммы, умудряются не скопить ни рубля. А ведь если в месяц откладывать хотя бы по 1 тыс. руб., к концу года сумма будет уже 12 тыс. руб. плюс проценты. А если сумма 5 тыс. руб., это было бы более 60 тыс. рублей. И так можно продолжать бесконечно. Я советую начинать копить уже сегодня. И разве не приятно наблюдать рост суммы на своем счету? Тем более сейчас делать это так просто с помощью онлайн-банкинга и мобильных приложений.

Еще один вопрос: откуда взять деньги в копилку, когда расходы превышают доход? Ответ находится на поверхности: чтобы увеличить доход, необходимо уменьшить расход.

Разобраться с доходами поможет постоянный учет расходов. Но это довольно кропотливый процесс, который подходит не всем, зато очень эффективный. Это, условно говоря, ежедневник, в который вы каждый день вносите записи обо всех своих тратах. В конце месяца, пробегая по строчкам записей, можно провести собственный аудит и понять, какие траты были бессмысленными. Более удобный вариант контроля - это 4 конверта. Полученная заработная плата сразу же распределяется по конвертам.

Конверт 1: "БЫТОВЫЕ РАСХОДЫ", постоянные. Включают в себя: коммунальные платежи/оплату квартиры, оплату проезда/бензина и связи (интернет и телефон).

Конверт 2: "ЕДА". Это расходы на продукты, из которых мы готовим еду дома. Сюда же можно заложить ту часть денег, которые вы тратите на питание на работе. Кафе и рестораны сюда не входят.

Конверт 3: "РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ШОПИНГ". Походы в рестораны, кино, театр и любой другой вид досуга. Плюс запланированные траты на одежду. Курение сигарет так же относится к развлечениям. А это означает, что эту статью расходов можно исключить. Да и для здоровья это будет полезным решением.

Конверт 4: "От 20%". Сюда откладывают часть дохода на долгосрочное накопление. Это может быть отпуск и путешествия, покупка движимого и недвижимого имущества, обучение.

Стоит упомянуть, что конверты должны освобождаться, а это значит, что даже четвертый конверт необходимо освобождать куда-либо. Имеется в виду реальная копилка, сейф или банк. Чтобы не было соблазна потратить деньги. Конверты можно переименовывать в зависимости от ваших потребностей. К примеру, у меня есть отдельный конверт "РАЗВИТИЕ". Эта статья расходов для меня постоянная, деньги идут на тренинги, книги и образование.

А теперь давайте разберемся с инструментами заработка. Как вам кажется, у вас достойная работа? А заработная плата соответствует вашему опыту и функционалу, который вы выполняете? Сразу оговорюсь, нигде в мире нет работодателя, который платит сотрудникам больше, чем может себе позволить. Подавляющему большинству компаний это просто не выгодно. Поэтому, задумываясь о ценности, которую вы представляете для компании, постарайтесь быть объективным. У каждого из нас есть своя цена. И чтобы ваша цена росла, необходимо вкладывать в себя и развиваться. Мир не стоит на месте, технологии нас постоянно удивляют. На смену человеку все больше приходят машины. А значит, что нужно постоянно превосходить себя в профессиональном и личностном плане. И тогда стоимость на рынке труда будет расти.

Что делать, если вы профессионал и давно заслуживаете повышения зарплаты, но все остается как есть? Попробуйте напрямую сказать работодателю о своих желаниях. Либо стоит попросить дополнительную работу, которая и оплачиваться будет соответственно. Ведь если вы профессионал, значит, и нужный объем работы можете выполнять в более короткие сроки. А свободным временем распорядиться для увеличения дохода. А еще можно попросту сменить работу или найти дополнительный заработок вне компании. В любом случае придется больше трудиться. Вопрос в том, как организовать все таким образом, чтобы физические и временные затраты были меньше.

Пассивный доход - это доход, не зависящий от основной деятельности. К пассивному доходу относят вклады, инвестиции, дивиденды. К примеру, сдача в аренду недвижимости. Интересным вариантом пассивного дохода является антмайнер. Это машина, которая майнит криптовалюту. Майнить криптовалюту можно и на видеокартах. Правда, такой вид заработка требует вложений. Чем выше будут вложения, тем больше доход. И доход в таком случае от 40 тыс. руб. в месяц.

Фрилансер - от английского слова freelancer ("свободный работник"). В наше время интернет-технологий довольно просто можно зарабатывать деньги начиная от копирайтинга и заканчивая услугой "тайный покупатель". В удобное для вас время можно заработать лишнюю копеечку не выходя из дома.

Биржа и криптовалюты. Очень модным направлением заработка сейчас является игра на разнице в стоимостях валют. Но не надо путать это с "легкими деньгами". Это только кажется, что нет ничего проще, чем сегодня купить биткоин за одну цену, а через три месяца продать за другую (в надежде, что она вырастет). В этом вопросе нужно разбираться и постоянно следить за изменением курсов. Обеспеченные и состоятельные люди действительно вкладывают в это деньги, но, во-первых, сами они этим не занимаются - для этого есть биржевые брокеры, а во-вторых, у них есть что вкладывать. Ни в коем случае нельзя тратить на криптовалюту свои сбережения и тем более брать кредит. Сегодня вам никто не даст 100%-ю гарантию того, как будет развиваться ситуация на рынке. Если же вы обладаете некой суммой свободных средств и в вас есть дух авантюризма - да, поиграть на бирже можно.