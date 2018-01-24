Прокурор потребовал для Белых десять лет колонии
Государственное обвинение попросило приговорить бывшего чиновника Никиту Белых к 10 годам строгого режима по делу о взяточничестве. Об этом говорится на канале YouTube Генпрокуратуры России в среду, 24 января.
По словам представителя ведомства Александра Куренного, "гособвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима".
Также обвинение запросило для Белых штраф в размере 100 млн руб. и запрет в дальнейшем занимать государственные должности сроком на 8 лет.
Отмечается, что две недели процесс проходит в стенах изолятора "Матросская Тишина" в связи с болезнью обвиняемого.
Белых задержали 24 июня 2016 г. в одном из ресторанов Москвы при получении €150 тысяч. По версии следствия, это была часть взятки общей суммой €400 тыс. от кировских бизнесменов.
По данным СК, всего с 2012 по 2016 г. на тот момент еще губернатор Кировской области Белых мог получить около €600 тысяч. Как утверждают следователи, чиновник брал деньги за покровительство Нововятскому лыжному комбинату и Лесохозяйственной управляющей компании правительства региона в ходе реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении бизнеса.
Вины своей Никита Юрьевич не признает,
считая себя жертвой провокации спецслужб. Со своим последним словом в суде он выступит 26 января.
Напомним, Белых занимал губернаторский пост с 2009 г., сразу после ареста президент РФ Владимир Путин его уволил в связи с утратой доверия. В сентябре 2017-го в регионе состоялись досрочные выборы, которые выиграл Игорь Васильев.
В борьбе экономики и демографии победит ВВП
Колебания цен на углеводороды России уже не страшны
Кремль отказался бойкотировать Олимпиаду
Международный олимпийский комитет продолжает закручивать гайки
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне подготовили захват Земли
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- Доказано: Земля съела другие планеты
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина