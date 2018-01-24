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Прокурор потребовал для Белых десять лет колонии

Никита Белых. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Экс-губернатор Кировской области приблизился к реальному сроку

Государственное обвинение попросило приговорить бывшего чиновника Никиту Белых к 10 годам строгого режима по делу о взяточничестве. Об этом говорится на канале YouTube Генпрокуратуры России в среду, 24 января.

По словам представителя ведомства Александра Куренного, "гособвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима".

Также обвинение запросило для Белых штраф в размере 100 млн руб. и запрет в дальнейшем занимать государственные должности сроком на 8 лет.

Отмечается, что две недели процесс проходит в стенах изолятора "Матросская Тишина" в связи с болезнью обвиняемого.

Белых задержали 24 июня 2016 г. в одном из ресторанов Москвы при получении €150 тысяч. По версии следствия, это была часть взятки общей суммой €400 тыс. от кировских бизнесменов.

По данным СК, всего с 2012 по 2016 г. на тот момент еще губернатор Кировской области Белых мог получить около €600 тысяч. Как утверждают следователи, чиновник брал деньги за покровительство Нововятскому лыжному комбинату и Лесохозяйственной управляющей компании правительства региона в ходе реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении бизнеса.

Вины своей Никита Юрьевич не признает, считая себя жертвой провокации спецслужб. Со своим последним словом в суде он выступит 26 января.

Напомним, Белых занимал губернаторский пост с 2009 г., сразу после ареста президент РФ Владимир Путин его уволил в связи с утратой доверия. В сентябре 2017-го в регионе состоялись досрочные выборы, которые выиграл Игорь Васильев.

Елена УСОВА
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