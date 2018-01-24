Бизнесмен предпочитает качество и не обращает внимание на разделение вещей по полу

Китайский миллиардер Джек Ма прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе в женской одежде.

На нем была пуховая парка, которая на сайте производителя доступна только в женской версии. Она плотно облегала талию миллиардера. Издание Quartzy отмечает, что Ма выбрал такую одежду, чтобы защититься от холода и ветра, так как парка отделана натуральным мехом.

При этом бизнесмен уже не в первый раз появляется перед публикой в женском наряде. Он уже носил эту же куртку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в январе 2017 года.

Сам Джек МА не видит в этом ничего не обычного и считает, что в одежде не должен проявляться сексизм. При этом он сказал, что предпочитает качественные вещи и не обращает внимание на соответствие полу.

Джек Ма является основателем Alibaba Group. Его состояние оценивается в $48,2 млрд. Джек – самый обеспеченный человек в Китае, а в мировом рейтинге богачей занимает 18-ое место.