Миллиардер Джек Ма облачился в женское
Китайский миллиардер Джек Ма прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе в женской одежде.
На нем была пуховая парка, которая на сайте производителя доступна только в женской версии. Она плотно облегала талию миллиардера. Издание Quartzy отмечает, что Ма выбрал такую одежду, чтобы защититься от холода и ветра, так как парка отделана натуральным мехом.
При этом бизнесмен уже не в первый раз появляется перед публикой в женском наряде. Он уже носил эту же куртку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в январе 2017 года.
Сам Джек МА не видит в этом ничего не обычного и считает, что в одежде не должен проявляться сексизм. При этом он сказал, что предпочитает качественные вещи и не обращает внимание на соответствие полу.
Джек Ма является основателем Alibaba Group. Его состояние оценивается в $48,2 млрд. Джек – самый обеспеченный человек в Китае, а в мировом рейтинге богачей занимает 18-ое место.
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