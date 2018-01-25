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На Москву надвигается мощный циклон

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
На смену морозной погоде придет заметное потепление

К европейской части России приближается мощный циклон. Из-за него уже пострадал Париж, где в результате выпавших осадков затопило большую часть города.

Москвичи ощутят его действие на себе уже в пятницу, 26 января. В последний рабочий день температура днем составит -4…-6 °C. При этом порывы ветра достигнут 12-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"К европейской территории России приближается мощный циклон; на южной периферии этого циклона дожди, подтопившие Париж", - цитирует "Интерфакс" главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В выходные же дни температура продолжит расти. В субботу и воскресенье столбики термометров покажут -4 °C. Также не стихнет ветер и выпадет снег.

Уже в понедельник, 29 января, в Москву придет небольшая оттепель. Температура днем поднимется до 0…+1 °C, что выше нормы на 7-8 градусов. Таким образом, всего за несколько суток в европейской части страны потеплеет почти на 15 °C.

Этот циклон, однако, никак не затронет другие регионы России, где установились аномальные морозы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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