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В Ирландии зафиксировали усиление темных сил

Кадр из фильма "Константин: Повелитель тьмы"
Ирландские экзорцисты бьют тревогу

В Ирландии стремительно растет демоническая активность. Об этом заявил экзорцист Пэт Коллинз.

По его словам, за последние несколько лет число одержимых значительно увеличилось и на них не хватает специалистов. Он абсолютно не понимает, почему в его стране во всем мире не уделяют внимание этой важной проблеме, передает Catholic News Agency

"Любой, кто не видит необходимости в экзорцистах – не связан с реальностью", - добавил Коллинз.

Экзорцист считает, что люди, обращающиеся к церкви, чаще всего страдают тяжелыми психическими заболеваниями, а не одержимы злыми духами. Он подчеркнул, что Ирландии не хватает не только специалистов, способных отличить зло от расстройств, но и обычных психологов и психиатров. Больные просто не получают необходимую помощь.

Другой представитель этой профессии опроверг слова Коллинза. Он указал на то, что в мире случаи одержимости довольно редки, а в Ирландии в течение долго времени не было известно ни об одной оказанной помощи экзорциста.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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