Интернет-гиганты уничтожат человеческую свободу

Инвестор Джордж Сорос ополчился на Facebook и Google. По его мнению, такие крупные компании полностью монополизировали интернет. Об этом американский финансист рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Эти интернет-гиганты навязывают свои услуги населению и тем самым управляют волей и разумом людей. Такие действия напрямую угрожают современной демократии и всему человечеству, передает Business Insider.

Сорос подчеркнул, что корпорации преследуют только коммерческую выгоду и не думают о последствиях своих продуктов. Facebook и Google, а также другие подобные компании, как утверждает инвестор, работают по методу казино, то есть вызывают зависимость от услуг и даже не предоставляют выбора пользователям.

"Такие предприятия должны подвергаться более строгим нормам, направленным на сохранение конкуренции, инноваций и справедливого и открытого универсального доступа", - добавил он.

Также Сорос отметил, что монополистами в IT-сфере воспользуются различные страны, которые используют ресурсы компаний для тотальной слежки по всему миру. В конечном счете понятие "свобода человека" перестанет существовать.

При этом представители Facebook и Google, которые присутствовали в зале, отказались от комментариев.