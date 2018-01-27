В Москве умерли два журналиста "Известий"
Журналист-международник Борис Туманов умер в ночь на субботу на 80-м году жизни. "Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно", - написал в Facebook его сын Григорий.
Туманов долгое время работал собственным корреспондентом газеты "Известия" и агентства ТАСС в странах Африки. Он также вел цикл передач на радио, сотрудничал с зарубежными СМИ.
Позднее в тот же день стало известно, что в возрасте 77 лет скончался секретарь
Союза журналистов России Борис Резник. Об этом сообщил ТАСС.
Резник работал журналистом в Москве и Хабаровске, руководил дальневосточным отделением "Известий". Затем занялся политикой - избирался депутатом Госдумы третьего, четвертого и пятого созывов. Был заместителем председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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