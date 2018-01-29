Очень скоро все живое исчезнет навсегда

Разговоры об апокалипсисе постоянно тревожат людей по всему миру. Одни относятся к этому как ко лжи и полной чуши, другие изучают всевозможные предсказания и знаки Вселенной, а кто-то подходит к такому вопросу с точки зрения науки.

В далекие времена индейцы хопи утверждали, что именно в 2018 г. Земля столкнется с некой голубой звездой, которая принесет смерть всему живому. Они даже знали, что это произойдет во второй половине года, однако никаких предпосылок к такому пока нет. Ученые постоянно следят за космосом, но, возможно, они о чем-то умалчивают.

Еще одно предсказание на этот год было от святой Матроны. Согласно ему люди умрут в результате войны, так как в них будет бурлить жажда крови. К подобному исходу предпосылок намного больше, передает Daily Horo.

По мнению Нострадамуса, в 2018 г. также разразится великая война, но в ней уже столкнутся христиане и сторонники ислама. Они в конечном счете погубят все живое и себя в том числе.

Один из ученых, американский профессор Джеймс Хансин, присоединился к ораторам и заявил, что многие страны мира уйдут под воду в результате наводнения в 2018 году. Причем это случится уже весной.

Конечно же, существуют и оптимистичные прогнозы. Предсказательница из Казахстана Вера Лион уверена, что в этом году начнется выход из мирового кризиса, а враждующие страны, из-за которых мир стоит на пороге конца, наконец помирятся и на планете воцарится порядок.