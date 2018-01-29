Закон согласия снизит количество курильщиков

Закон общественного согласия – обязательное условие для снижения числа курильщиков, считают эксперты

На прошлой неделе в Челябинске обсудили законодательные инициативы, разрешающие оборудовать специальные помещения для курильщиков в аэропортах, медицинских, санаторных и курортных учреждениях. Проекты были внесены в Государственную думу в конце 2017 г. и стали предметом широкой дискуссии. В рамках заседания, в котором приняли участие представители регионального медицинского сообщества и депутатского корпуса, общественных движений и бизнеса, были затронуты и такие вопросы, как соблюдение прав курящих и некурящих, а также возможность применения альтернативных никотинсодержащих продуктов пониженного риска.

С момента вступления в силу закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" накопилась большая практика его применения. Тем не менее далеко не все меры признаны экспертами эффективными. По словам исполнительного директора Общероссийского движения за права курильщиков Андрея Лоскутова, "решать проблему с табакокурением только запретами - это неправильно. Это показывает практика исполнения, а точнее неисполнения крайне жестких запретов, принятых пять лет назад".

Ежегодно возбуждаются тысячи дел об административных правонарушениях в связи с курением на территории аэропортов, больниц, курортов и санаториев. Постоянно поступают жалобы пассажиров и пациентов медучреждений на незаконное курение в туалетах и иных помещениях. Согласно данным социологических опросов, проведенных ВЦИОМом в 2015-2016 гг. среди пассажиров ряда крупнейших российских аэропортов, 37% опрошенных лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в помещениях аэропортов, 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах.

На протяжении последних трех лет вопрос о разрешении курения в специально выделенных местах на открытом воздухе или изолированных "курилках" с вентиляцией в больницах и санаториях поднимался не только пациентами, но и главврачами медучреждений в разных регионах страны. Аналогичное предложение направил министр РФ М.А. Абызов в адрес Роспотребнадзора. Поводом для этого стало знакомство Абызова с практикой одного из новосибирских медучреждений, когда он застал пациентов в халатах, получающих дорогостоящее лечение, за курением на улице при температуре -20 градусов по Цельсию.

Мнение о том, что эффективным решением данной проблемы может стать разрешение курения в специально отведенных местах на открытом воздухе или в изолированных "курилках" подальше от некурящих пассажиров, стало предметом всестороннего обсуждения. Большинство экспертов сошлись во мнении, что такой подход снимает проблему неконтролируемого воздействия окружающего табачного дыма на некурящих лиц, а также поднимет уровень доверия населения к государственной антитабачной политике. Однако главный специалист Минздрава Челябинской области по профилактической медицине Ольга Агеева все-таки посчитала появление таких помещений уступкой курильщикам: "В моем понимании это не то, над чем мы должны сейчас работать".

Председатель Комитета Законодательного Собрания по социальной политике Александр Журавлев высказал мысль, что и эта проблема, и другие стороны исполнения антитабачного закона, к сожалению, пока так и не приняты всем обществом. "Любой закон должен быть общественно согласован. В конечном итоге он затрагивает интересы всех людей. Закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма расколол общество на две части: та часть, которая курит, и та часть, которая не курит. А такого в идеале быть не должно. Нам нужен закон, с которым согласятся как сторонники здорового образа жизни, так и курильщики. Курильщики и сами понимают, какой вред наносят своему здоровью, понимают, что необходимо отказываться от пагубной привычки. Только в одночасье бросить курить они не могут, поэтому необходимо учитывать и их права".

Андрей Лоскутов поддержал идею закона общественного согласия: "Это обязательное условие для последовательного снижения числа курильщиков. Закон будет исполняться, только если будет устраивать обе стороны".

В ходе дискуссии также были рассмотрены и ситуации, когда пациенту-курильщику, находящемуся в стационаре, не рекомендуется отказываться от курения, т.к. это большой стресс для организма и при определенных видах медицинского вмешательства врачи стремятся его избежать. Александр Журавлев отмечает, что эту проблему могли бы решить альтернативные способы получения никотина.

Где бы курильщик ни находился, он должен иметь право выкурить легально приобретенный табачный продукт, не мешая некурящим гражданам. По мнению экспертного сообщества, главный изъян действующего закона о курении в том, что он создает условия, при которых исполнение прав курящих и некурящих остается декларацией. В ходе дискуссии также было отмечено, что все больше россиян осознают необходимость отказа от вредной привычки и важность сокращения рисков для собственного здоровья. К этой мысли приходят не только курильщики, но и руководство компаний-производителей табачных изделий. Управляющий по корпоративным вопросам региона ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" Анна Бушлякова рассказала о том, что в конце прошлого года компания "Филип Моррис" официально объявила о своей готовности строить будущее без сигаретного дыма, которое будут определять инновационные продукты с пониженным риском. Кроме того, представитель компании отметила, что, несмотря на серьезные запретительные меры, сохраняется достаточно большое число курильщиков, которые ввиду сильной зависимости от никотина не могут отказаться от этой привычки. "С нашей точки зрения, кардинальных изменений в области снижения вреда от потребления табака можно добиться, развивая именно эту новую категорию продуктов. Один из таких продуктов разработан нашей компанией - электрическая система нагревания табака IQOS, используемся с табачными стиками. Проведенные исследования показывают, что использование этой системы не оказывает негативного влияния на качество воздуха, по сравнению с сигаретным дымом", - добавила Бушлякова.

В завершении мероприятия Александр Журавлев призвал стороны смотреть на проблему более гибко: "Мы все время крутимся вокруг курения, вокруг горения табака. Но сейчас, действительно, много альтернативных вариантов! Давайте уважать друг друга, мнение, позицию, проводить качественную экспертизу законодательных предложений. Давайте рассматривать альтернативы, исключая возможность пропаганды чего-то вредного".