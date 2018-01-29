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Жены и любовницы первого российского имератора

Петр I. Фото: wikipedia.org
Царь, убивший своего законного наследника, не был счастлив в личной жизни

Первую жену император Петр I (родился 9 июня 1672 года - умер 8 февраля - 28 января по старому стилю - 1725 года) насильно постриг в монахини, а вторая изменяла ему с ничтожеством. 

Законной женой царя Петра в 1689 году стала Евдокия Лопухина. Царица не разделяла модернистских устремлений мужа, да и Петр ее, по слухам, не любил и после 9 лет брака отправил ее в монастырь в Суздале, где она была пострижена под именем Елена. Опальная царица жила там довольно свободно и вскоре завела роман с бывшим воздыхателем - офицером Преображенского полка Степаном Глебовым. Разгневанный Петр сослал Евдокию в Успенский монастырь на Ладоге, а ее любовника пытал и подверг мучительной казни - Глебова посадили на кол.

Первой же любовью императора историки считают Анну Монс - дочку винодела (или же золотых дел мастера) Иоганна Монса, жившую в Немецкой слободе в Москве. Петр уже был женат на Евдокии Лопухиной, когда у него начался роман с хорошенькой немкой. Девушку называли Кукуйской царицей (по другому названию немецкой слободы - Кукуй).

Монс имела неосторожность изменять императору, когда же ее связь открылась, Петр заключил бывшую возлюбленную под домашний арест. Впоследствии император простил неверную любовницу и даже разрешил ей выйти замцж за прусского посланника.

Второй женой русского царя стала Марта Скавронская, получившая имя Екатерина I. Супруга родила Петру нескольких детей, но выжили только 2 девочки - Анна и Елизавета (ставшая впоследствии имератрицей). Марта тоже не хранила верность мужу. По иронии судьбы, ее любовником стал родной брат Анны Монс -Виллиам. Узнав об измене, Петр казнил Монса.

Последней любовью императора стала красавица Мария Кантемир. Она разительно отличалась от большинства неотесанных дам сердца императора. Хрупкая, прекрасно образованная, Мария увлекалась не балами, а науками. Вскоре Кантемир родила Петру мальчика. К сожалению, младенец был зверски задушен человеком, подосланным то ли Екатериной, то кем-то из придворных царя. После этой трагедии император охладел к любимой женщине, однако когда он узнал об измене Екатерины, то попросил Марию вернуться. После смерти Петра Кантемир так и не вышла замуж - всех претендентов на ее руку и сердце она отвергала.

Валентина МАЙОРОВА
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