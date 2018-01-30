У москвичей начнутся сильные головные боли
Его значение опустится до 729 мм ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, такое число зафиксировано впервые за 17 лет, передает РИА "Новости". "Давление 729 миллиметров ртутного столба, будет падать. Это существенно ниже нормы", - сказал Тишковец.
При этом в пресс-службе Росгидромета заявили, что эти показатели не являются окончательными. "Давление понижается, мы ждем 732 [мм рт. ст.], но это не рекорд", - говорится в сообщении.
И все же погода скажется на метеозависимых людях. Их ожидают головные боли и снижение работоспособности.
Январь и в ближайшие дни не порадует москвичей. Во вторник, 30 января, температура днем составит -1…+1 °C. Столицу занесет снегом.
Также будет сильный ветер с порывами до 12-17 м/секунду. Всего за сутки выпадет до 20% месячной нормы осадков. Водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать ДТП.
В среду, 31 января, погода существенно не изменится. Днем столбики термометров покажут -1…-3 °C, а снегопад постепенно сойдет на нет, сообщает Росгидромет.
Средняя температура в январе уже превысила норму на 4,7 градуса, а с начала зимы - на 5,3 градуса, отмечает "Газета.ру".
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