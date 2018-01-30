Названы самые угоняемые в России автомобили
За 2017 г. в России было зарегистрировано около 34 тыс. случаев угона автомобилей.
По данным компании "Цезарь Сателлит", печальным лидером стал автомобиль "Лада": были угнаны 5 тыс. 756 машин. На втором месте оказалась японская Toyota - 3 тыс. 797 машин, на третьем корейский автомобиль Hyundai - 2 тыс. 56 украденных авто.
В пятерку самых угоняемых машин также вошли Kia - 1 тыс. 890 и Nissan - 1 тыс. 197 штук. Такие марки, как Ford, Renault, Mazda и ГАЗ, в равной степени страдают от угонов: за год их владельцы потеряли примерно 1 тыс. 50 своих железных коней.
Меньше всего угонщиков интересуют Chevrolet, Landrover, Audi и УАЗ. На каждого из этих производителей в среднем пришлось 350 похищений.
Всего в 2017 г., по данным полиции, в стране было совершено почти 2 млн преступлений. При этом 52,4% составляют так называемые имущественные преступления - кражи, разбои, ограбления и угоны.
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