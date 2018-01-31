Умер создатель Кота Леопольда
О смерти режиссера, подарившего отечественному зрителю "Кота Леопольда", сообщила кинокритик Сусанна Альперина, сославшаяся на друзей Резникова в Германии.
"Друзья из Германии пишут, что ушел из жизни Анатолий Резников, Режиссер "Кота Леопольда" и других проектов", - написала Альперина.
В Минкультуры выразили соболезнования семье Резникова, отметив его заслуги перед отечественным кинематографом.
"На творчестве Анатолия Резникова выросло не одно поколение наших сограждан, а его самый популярный персонаж – мудрый и рассудительный Кот Леопольд – заслужил всенародную любовь, принес зрителям немало радости и ярких впечатлений", - приводит пресс-служба ведомства слова министра культуры Владимира Мединского.
Мультфильмы Резникова в Минкультуры назвали светлыми, искренними и назидательными. Режиссер умел создавать такие образы персонажей, которые были хорошо понятны детям
Анатолий Резников родился 20 декабря 1940 г. в польском городе Белостоке. Широкую известность ему принесли серия фильмов о приключениях кота Леопольда и пародийный мультфильм "Раз ковбой, два ковбой".
Всего на его счету более 40 мультфильмов.
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