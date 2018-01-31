Бывшему главе Марий Эл очень понравился СИЗО, в котором находится опальный министр

Арестованному по делу о крупной взятке Леониду Маркелову очень непросто живется в Лефортовском следственном изоляторе. В камере площадью всего четыре кв.м нет горячей воды, и ему приходится мыть руки в очень холодной. По его словам, из-за этого у него возникли проблемы с суставами.

"Я теряю здоровье, обострилась болезнь Бехтерева, невыносимо болят суставы, особенно ночью", - пожаловался Маркелов, его слова приводит телеканал "Дождь".

По его словам, у него обострилась болезнь Бехтерева (хроническое системное заболевание суставов). Если еще до ареста у экс-главы региона были проблемы со здоровьем, то теперь, по его словам, все стало совсем плохо.

"Мне нужно регулярно лечиться, я слышал, что в Кремлевском централе, тюрьме, где сидит Улюкаев, условия лучше, там в отличие от Лефортово есть горячая вода", - сказал Маркелов.

В условиях содержания экс-министра он увидел и другой плюс – возможность правильно питаться. Пока что приходится перебиваться бутербродами с колбасой, но если получится "переселиться" к Улюкаеву, то можно будет рассчитывать на горячие обеды, пусть и за свой счет.

Напомним, бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года вскоре после ухода с должности. Его обвинили в получении взятки на сумму 235 млн рублей.