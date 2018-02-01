Новая Москва развивается ускоренными темпами

За несколько лет значительно увеличилось число рабочих мест и качество дорог

На обустройство транспортной инфраструктуры и улучшение качества жизни в Новую Москву вложили 7 трлн. руб. на срок до 2035 года. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий г. Москвы Владимир Жидкин во время обсуждения проблем развития столичных округов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТАО и НАО).

По его словам, за 5 лет на обустройство этих территорий потрачено около 800 млрд рублей. При этом из городского бюджета взято всего 170 млрд рублей. Все остальное - деньги инвесторов.

"Около 80% направлено на создание транспортной инфраструктуры", - подчеркнул Жидкин.

Особое внимание в ТАО и НАО уделено созданию рабочих мест и улучшению транспортной доступности. За время существования двух округов в эксплуатацию ввели две новые станции метро - "Румянцево" и "Саларьево". Также проложено 84 км магистральных дорог. До конца 2018 г. в Новой Москве планируется открыть еще 6 станций подземки - "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбовая" Сокольнической линии, "Говорово" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, передает ТАСС.

Одновременно с этим возведут поперечные автодороги, соединяющие крупные магистрали, автобусные и трамвайные маршруты. Жидкин подчеркнул, что за 2 года уже создано 119 остановок и 22 новых маршрута, а до 2020-го появится еще 56 остановок и 9 автобусных рейсов.

Председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова отметила, что без транспортной доступности Новая Москва не будет развиваться. Ее мнение поддержала исполнительный директор Фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди. Она заявила, что эти районы в будущем дадут дополнительный экономический рост столице.

Первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Артемов рассказал, что для привлечения интересных идей в Новой Москве снизили налоговую нагрузку для научных проектов на 17%, для технопарков - на 25%, для проектов в особой экономической зоне - на 34%.

Руководитель отдела по работе с органами государственной власти Управления социально-политических исследований ВЦИОМа Кирилл Родин отметил, что удовлетворенность "новомосквичей" транспортной ситуацией за 3 года выросла на 13%. По его словам, не менее 77% опрошенных готовы работать внутри Новой Москвы с сохранением текущей должности и уровня оплаты.