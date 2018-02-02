Население требует сохранить память о жертвах страшнейших истязаний

Жители Германии возмущены действиями властей, которые хотят превратить пыточные камеры гестапо в апартаменты. В здании создадут 88 квартир класса люкс, отель с 126 комнатами, а также ресторан, бар и магазин. Все это затмит темное прошлое места, так как строители даже не оставят памятной таблички.

Против таких действий взбунтовались родственники погибших и пострадавших от действий нацистов. По их словам, это не просто центральная площадь города, а место, где люди подвергались жестоким пыткам. Почти никто, кого доставили в гестапо, не вышел без травм, передает The Guardian.

Здание продали в 2009 году. Согласно договору застройщики должны были оставить 1 тыс. кв. м под некоммерческое помещение, однако позже площадь сократилась до 70 кв. метров. Перед входом установлены маленькие таблички, которые лишь слегка напоминают об ужасах, которые здесь происходили.

Во времена фашизма гестапо отводилась роль тайной государственной полиции. Ее сотрудники преследовали инакомыслящих и недовольных властью Гитлера. Заключенные подвергались адским пыткам.