Акция "Россия в моем сердце!" собрала сотни тысяч людей

"Единая Россия" приняла участие в многочисленных патриотических акциях, которые прошли по всей стране 3 февраля

Акции, посвященные 75-летию Сталинградской битвы, поддержке олимпийской сборной России и старту Года волонтера, были призваны продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

В регионах к митингам и концертам "Россия в моем сердце" присоединились члены партии "Единая Россия" и представители "Молодой Гвардии Единой России".

"Свыше 250 тысяч партийцев по всей стране вышли на улицы и центральные площади своих городов, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, тем, кто стоял за Сталинград, а в дальнейшем гнал фашистов до самого Берлина. Псков, Кемерово, Киров, Сахалин, Камчатка, Москва и многие другие регионы присоединились к патриотической акции "Россия в моем сердце!". Антироссийские санкции, информационная война, а теперь еще и стремление наших так называемых партнеров запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде – это очередная попытка давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе. Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим! Спасибо всем, кто собственным примером сегодня заявил, что вместе мы – сила, которая справится с любыми вызовами", - обратился ко всем участникам акции секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Его заместитель Евгений Ревенко отметил, что митинги объединили самые разные поколения. "Сегодня собрались сотни тысяч людей, которые отдали дань памяти героям этого исторического сражения. Кроме того, митинги показали, что наше единство не ослабевает со временем и мы всегда готовы оказать поддержку друг другу в самых сложных политических условиях. В первую очередь это касается российских спортсменов, которые отправляются на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Сегодня мы поддержали наших олимпийцев", – заявил Ревенко.

Патриотическая акция объединила людей по всей стране: в Улан-Удэ прошел флешмоб в честь 75-летия со дня победы в Сталинградской битве, в Курске состоялся митинг-концерт "Россия в моем сердце!", в Ярославле прошли мастер-классы по фигурному катанию и хоккею с легендами ярославского хоккея, а в Костроме олимпийские чемпионы зажгли символический олимпийский огонь. В Еврейской автономии состоялся митинг-концерт, посвященный Году волонтера и 75-летию Сталинградской битвы; жителей Тюмени, которые вышли поддержать российских спортсменов, ждал концерт и спортивная программа. В Москве на Васильевском спуске состоялся масштабный митинг-концерт, на который пришли более 60 тысяч человек.

